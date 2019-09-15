В Харькове "Марш равенства" встретили шествием "За семейные ценности": появились фото и видео

В центре города зафиксированы стычки и нападения на ЛГБТ-активистов

Участники марша "За семейные ценности" / Фото: Twitter

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В центре Харькова участников "Марша равенства" (KharkivPride) на площади Свободы встретило шествие "За традиционные семейные ценности".

По данным полиции, участие в "Марше равенства" принимают более 1100 человек. Прибывающих на площадь активистов полиция осматривала с металлоискателями, а участники акции после ее начала скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Все разные, все равные", сообщает MediaPort.

В свою очередь защитники "традиционных ценностей" начали бросать яйца в участников прайда, и полиция, которая охраняла порядок, установила кордоны.

Біля ХОДА зустрілися дві акції: марш за тварин та колонна Фрайкору. Обійшлося без зіткнень, спокійно розійшлися. Поліція охороняє порядок pic.twitter.com/u6RjEO5tKK — IT Sector Харків (@itsector) 15 сентября 2019 г.

Вскоре участники "Марша равенства" двинулись в сторону Госпрома, растянули "радужный" флаг и прошли в сквер на площади Свободы. Со всех сторон площадь ограждена полицейскими машинами.

В свою очередь акции в центре города заявили несколько организаций, выступающих в поддержку "традиционных ценностей" и против прайда.

Ще одне відео з зустрічі колон pic.twitter.com/NvV93w9ake — IT Sector Харків (@itsector) 15 сентября 2019 г.

На площади Свободы, возле памятника мячу, собрались противники "Марша равенства" – участники акции "за семейные ценности", которые развернули свои плакаты.

По их словам, собрались они по объявлениям в соцсетях, среди них есть верующие, бывшие нарко- и алкозависимые и они не считают проведение "ХарьковПрайда" нормальным. Стоит отметить, что лица многих участников шествия "За традиционные семейные ценности" закрыты масками.

Сутичка біля намету все для перемоги pic.twitter.com/gMOLdA3H0G — IT Sector Харків (@itsector) 15 сентября 2019 г.

Позже в сети начала появляться информация о нападениях на участников "Марша равенства".

Перед колоною прайду на площі лягла жінка — вона так протестувала проти проведення pic.twitter.com/RVnSnQjIa2 — IT Sector Харків (@itsector) 15 сентября 2019 г.

Колона Прайду простяглася на всю площу Свободи #khakrivPridepic.twitter.com/GDxOSobQlJ — IT Sector Харків (@itsector) 15 сентября 2019 г.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) 15 сентября 2019 г.

Напомним, ранее Марш равенства состоялся в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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