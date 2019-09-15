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В Харькове "Марш равенства" встретили шествием "За семейные ценности": появились фото и видео

15 сентября, 17:14

В центре города зафиксированы стычки и нападения на ЛГБТ-активистов

Участники марша "За семейные ценности"

Участники марша "За семейные ценности" / Фото: Twitter

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В центре Харькова участников "Марша равенства" (KharkivPride) на площади Свободы встретило шествие "За традиционные семейные ценности".

По данным полиции, участие в "Марше равенства" принимают более 1100 человек. Прибывающих на площадь активистов полиция осматривала с металлоискателями, а участники акции после ее начала скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Все разные, все равные", сообщает MediaPort.

В свою очередь защитники "традиционных ценностей" начали бросать яйца в участников прайда, и полиция, которая охраняла порядок, установила кордоны.

Вскоре участники "Марша равенства" двинулись в сторону Госпрома, растянули "радужный" флаг и прошли в сквер на площади Свободы. Со всех сторон площадь ограждена полицейскими машинами.

В свою очередь акции в центре города заявили несколько организаций, выступающих в поддержку "традиционных ценностей" и против прайда.

На площади Свободы, возле памятника мячу, собрались противники "Марша равенства" – участники акции "за семейные ценности", которые развернули свои плакаты.

По их словам, собрались они по объявлениям в соцсетях, среди них есть верующие, бывшие нарко- и алкозависимые и они не считают проведение "ХарьковПрайда" нормальным. Стоит отметить, что лица многих участников шествия "За традиционные семейные ценности" закрыты масками.

Позже в сети начала появляться информация о нападениях на участников "Марша равенства".

Напомним, ранее Марш равенства состоялся в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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Харьков марш прайд шествие Марш Равенства нападения

Источник: Сегодня

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