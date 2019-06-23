Марш равенства-2019: появилось видео нападения на колону "Киевпрайда"
Мужчины неожиданно "атаковал" ту колонну, в которой шла депутат Европарламента Ребекка Хармс
Сегодня Марш равенства в Киеве в целом прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше. Тем не менее, одному противнику "Киевпрайда" удалось подобраться к колонне.
Журналистка Анастасия Магазова в Twitter опубликовала видео момента нападения на участников шествия.
"Мужчина набросился на колонну именно в том месте, где шла немецкий политик (депутат Европарламента) Ребекка Хармс. Его оттеснили, Хармс продолжила движение", – говорится в сообщении.
Также отметим, что еще до начала шествия, в парке Шевченко также собрались радикалы, выступающие за сохранение семейных ценностей. Их колонна двинулась вплотную правоохранителям, которые разделяли их и участников Марша равенства.
Как сообщали новости "Сегодня", перед стартом "Киевпрайда-2019" задержали провокаторов. Девять человек готовили провокацию, и в отношении их даже окрыли уголовное производство. Они намеревались забросать участников марша фекалиями.
Однако уже после завершения шествия ЛГБТ-парада, руководство силовиков заявило, что во время марша никто не задержан. Князев и Яровой рассказали, сколько было приблизительно участников "Киевпрайда".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Марш равенства-2019: появилось видео нападения на колону "Киевпрайда"". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в Киеве прошел Марш равенства: опубликованы видео и фото
Во время движения в колонну попытался прорваться мужчина, но его быстро оттеснили правоохранители
В Администрации президента сделали заявление по "Маршу равенства"
Нацполиция должна поддерживать порядок во время проведения акции