Марш равенства-2019: появилось видео нападения на колону "Киевпрайда"

Мужчины неожиданно "атаковал" ту колонну, в которой шла депутат Европарламента Ребекка Хармс

Фото: AFP

Сегодня Марш равенства в Киеве в целом прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше. Тем не менее, одному противнику "Киевпрайда" удалось подобраться к колонне.

Журналистка Анастасия Магазова в Twitter опубликовала видео момента нападения на участников шествия.

"Мужчина набросился на колонну именно в том месте, где шла немецкий политик (депутат Европарламента) Ребекка Хармс. Его оттеснили, Хармс продолжила движение", – говорится в сообщении.

Также отметим, что еще до начала шествия, в парке Шевченко также собрались радикалы, выступающие за сохранение семейных ценностей. Их колонна двинулась вплотную правоохранителям, которые разделяли их и участников Марша равенства.

Как сообщали новости "Сегодня", перед стартом "Киевпрайда-2019" задержали провокаторов. Девять человек готовили провокацию, и в отношении их даже окрыли уголовное производство. Они намеревались забросать участников марша фекалиями.

Однако уже после завершения шествия ЛГБТ-парада, руководство силовиков заявило, что во время марша никто не задержан. Князев и Яровой рассказали, сколько было приблизительно участников "Киевпрайда".

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