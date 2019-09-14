В Харькове готовятся к "Маршу равенства": охранять будут 2500 полицейских

Сотрудников полиции будет больше, чем участников шествия

Кернес попытается запретить "Марш равенства" в Харькове / Фото: Facebook

Порядок во время "Марша равенства" в Харькове будут обеспечивать почти 2500 сотрудников полиции из разных регионов Украины. Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

По его словам, к охране порядка будут привлечен спецназовцы, подразделения тактико-оперативного реагирования с опытом охраны общественного порядка в условиях большого города, военнослужащие Нацгвардии и курсанты университета внутренних дел.

Также во время Марша, в котором, как ожидается, примут участие полторы тысячи человек, будут работать группы коммуникации и полиция диалога – более 50 полицейских.

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"На акции будут работать группы документирования, в течение всего времени будет осуществляться фото- и видеофиксация событий для контроля за порядком полиция задействует квадрокоптер", - подчеркнул Сокуренко.

Добавим, что акция запланирована на 15 сентября, в ней намерены принять участие люди из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

Напомним, ранее Марш равенства состоялся в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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