В Харькове мужчина накинулся на прохожих с ножом

Сегодня, 19:40

Перед этим злоумышленник ограбил девушку, украв у нее телефон

Фото: пресс-служба полиции Харьковской области
Фото: пресс-служба полиции Харьковской области

В центре Харькова мужчина, 30-летний гражданин Азербайджана, накинулся на людей, которые пытались задержать его после ограбления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Отмечено, что происшествие произошло вечером 21 декабря в центре города.

"Установлено, что злоумышленник заметил у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 000 гривен. Мужчина стал преследовать потерпевшую, и, когда поблизости не оказалось людей, выхватил из ее рук телефон и начал убегать. Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и стал им размахивать. Прохожие вызвали полицию", – сообщили в полиции.

Отмечено, что следователи Киевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Запорожской области задержали членов банды, которая устраивала грабежи, одевшись в форму полицейского спецназа и используя легальное оружие.

Ранее двоим несовершеннолетним, один из которых – сын народного депутата, прокуратура сообщила о подозрении в разбойном нападении.
Харьков, ограбление, нападение, нож, прохожие

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"Сегодня"

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