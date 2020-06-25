В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилось

В Харькове на областном спортивном комплексе "Металлист" умер молодой парень.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".
По предварительной информации, из-за остановки сердца умер 25-летний араб, не выдержав нагрузки
Сердце стало во время игры.
"Приехали две частных "скорых", но реанимировать его так и не получилось, парень умер не приходя в сознание", – сообщается в соцсетях.
Ранее мы сообщали о еще одной смерти на стадионе. Отец капитана "Штутгарта" умер прямо на стадионе во время матча команды своего сына. Попытки медиков спасти мужчину оказались безуспешными.
А ранее во время матча Аргентина – Швейцария на стадионе умер болельщик. 64-летнему болельщику стало плохо во время матча. Причиной смерти 64-летнего Антонио Феррейры, который был доставлен в одну из больниц, расположенных неподалеку от арены, стали проблемы с сердцем. Феррейре, страдавшему сердечным заболеванием, врачи поставили диагноз артериальная гипотензия (резкое падение артериального давления).
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