В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилось

В Харькове на областном спортивном комплексе "Металлист" умер молодой парень.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

По предварительной информации, из-за остановки сердца умер 25-летний араб, не выдержав нагрузки

Сердце стало во время игры.

"Приехали две частных "скорых", но реанимировать его так и не получилось, парень умер не приходя в сознание", – сообщается в соцсетях.

Видео: t.me/livekharkov

Видео: t.me/kharkiv_1654

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Ранее мы сообщали о еще одной смерти на стадионе. Отец капитана "Штутгарта" умер прямо на стадионе во время матча команды своего сына. Попытки медиков спасти мужчину оказались безуспешными.

А ранее во время матча Аргентина – Швейцария на стадионе умер болельщик. 64-летнему болельщику стало плохо во время матча. Причиной смерти 64-летнего Антонио Феррейры, который был доставлен в одну из больниц, расположенных неподалеку от арены, стали проблемы с сердцем. Феррейре, страдавшему сердечным заболеванием, врачи поставили диагноз артериальная гипотензия (резкое падение артериального давления).

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