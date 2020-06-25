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В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилось

25 июня, 00:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

По предварительной информации, не выдержало сердце

В Харькове на областном спортивном комплексе "Металлист" умер молодой парень.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

По предварительной информации, из-за остановки сердца умер 25-летний араб, не выдержав нагрузки

Сердце стало во время игры.

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"Приехали две частных "скорых", но реанимировать его так и не получилось, парень умер не приходя в сознание", – сообщается в соцсетях.

Видео: t.me/livekharkov
Видео: t.me/kharkiv_1654
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Ранее мы сообщали о еще одной смерти на стадионе. Отец капитана "Штутгарта" умер прямо на стадионе во время матча команды своего сына. Попытки медиков спасти мужчину оказались безуспешными.

А ранее во время матча Аргентина – Швейцария на стадионе умер болельщик. 64-летнему болельщику стало плохо во время матча. Причиной смерти 64-летнего Антонио Феррейры, который был доставлен в одну из больниц, расположенных неподалеку от арены, стали проблемы с сердцем. Феррейре, страдавшему сердечным заболеванием, врачи поставили диагноз артериальная гипотензия (резкое падение артериального давления).

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Харьков умер стадион футбол металлист

Источник: Сегодня

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