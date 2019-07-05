В Харькове начались съемки фильма о "других нас"

Харьковчане создают драму с аматорами и бюджетом около 100 тысяч гривен



















В Харькове начались съемки полнометражной мистической драмы с актерами-аматорами в ролях и бюджетом в 100 000 гривен. Корреспонденты "Сегодня" побывали на съемках, где задействованы айтишники, инженер и юрист.

Режиссер Александр Швецов, создавший ранее две короткометражки, сейчас снимает полнометражную картину "Другие мы".

"Вместе с Юрием Бобровым, основателем школы актерского мастерства, где я преподаю, возникла идея такого проекта. У ребят, которые пришли на курсы, мы увидели потенциал и решили снять фильм. Полгода репетировали и отобрали семь актеров. За основу взяли сценарий фильма "Связь" (научно-фантасти­ческий фильм, снятый в 2013-м в США. — Ред.), но переработали его — развили психологическую линию героев", — рассказал режиссер.

По сюжету, друзья собираются на праздновании пятилетия совместной жизни супругов и узнают, что неподалеку пролетает комета. После этого начинают происходить загадочные события, в ходе которых герои, выходя из дома, возвращаются другими.

"Постепенно герои начинают понимать, что их близкие меняются. Финал оставит много эмоций. Нам кажется, будто мы друг друга неплохо знаем, особенно если дружим или связаны семейными узами много лет. Но любое вмешательство извне может существенно на нас повлиять, хорошо, если мы сразу поймем и успеем что-то изменить в своей жизни и жизни близкого человека", — говорит Швецов.

Бюджет картины продолжительностью в 1:15 часа составит около 100 тысяч гривен: основную сумму выделила сама команда, часть — спонсоры. По словам режиссера, взаимодействовать на съемках с небольшой командой в 17 человек легко: каждый знает свою задачу и помогает другим.

Как это происходит на самом деле, мы воочию увидели во время съемок очередной сцены. Процесс начался в 17:00 в одной из гостиниц Харькова, там актеры сразу попали в руки гримеров.

"Каждый раз нужно сделать одинаковый образ герою. Поэтому макияж и прически сравниваем по фотографиям, сделанным в предыдущий съемочный день", — рассказала стилист Александра Лисицкая.

После нанесения грима режиссер вместе с актерами прогоняют текст и разбирают при необходимости моменты эпизода. Затем актеры размещаются на локации, оператор включает камеру и после слов: "Внимание! Запись!" — начинается съемка.

"Пока что мы снимаем с техническим звуком, а после монтажа и добавления спецэффектов будем переозвучивать на студии. Это дешевле. Добавим необходимые звуки и шумы, саундтрек, который пишут для нашего фильма", — объяснил Швецов.

Как рассказал нам оператор фильма Варужан Гулян, фильм снимают на камеру Blackmagic – ее уровень ниже, чем у RED, которую широко используют в Голливуде.

"Моя задача – правильно преподнести зрителю через камеру то, что придумал режиссер. Для этого нужно учитывать и технические настройки камеры, света и правильный ракурс, ведь фильм должен быть "съедобным" для зрителя", — сказал он.

Из часа съемок в фильм попадает всего две-три минуты видео. По площадке оператор передвигается "одетый" в 15-киллограммовый стабилизатор для камеры. А вот оператор Сергей Шмандий и вовсе работал на площадке на костылях — снимал закулисье для будущего фильма о фильме.

Все актеры впервые снимаются в фильме. Фрилансер в сфере IT Елена Шевченко мечтала об этом с детства.

"Камера, как ни странно, совершенно не смутила, немного сложно было запомнить очередность в беседах. Волнуюсь, чтобы в итоге все выглядело по-настоящему", – призналась она.

С интересом окунулась в новый опыт и юрист Наталья Амброзяк.

"Мое Alter Ego — творческое. Сюда я пришла на конкретную роль: Жени, задорной, смелой девчонки, похожей на меня. Эмоции отыгрывать получается, поскольку в подобной ситуации я бы реагировала, как и моя героиня", – рассказала женщина.

Попробовала себя в роли актрисы и артистка оперного пения Наталья Кучма.

"Съемки проходят в выходные, с 17:00 до 22:00, иногда дольше. Вроде бы не отдыхаем, но с другой стороны — заряжаемся, подпитываемся творчеством", — сказала она.

Инженер Сергей Удовиков в фильме играет путешественника-сценариста Артема. По его словам, одно из важных умений для актера — повторять фразы, стараясь не менять интонации и жесты, чтобы дубли не отличались. IT-специалист Дмитрий Манжосов говорит, что роли у всех актеров этого фильма — главные.

По окончанию нескольких съемочных дней фильм ждет озвучка, монтаж и цветокоррекция. "Другие мы" будет готов в сентябре и поедет на фестиваль "Молодость" в Киев и Одесский кинофестиваль.

Напомним, ранее в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове начались съемки фильма о "других нас"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"