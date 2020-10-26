В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)

Ждать нужно более 10 часов

В Харькове в понедельник, 26 октября, собралась огромная очередь в городскую территориальную избирательную комиссию.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Участковые избирательные комиссии отправляют назад на участки. По предварительной информации, им говорят, что придется ждать около 10-15 часов.

На фото видно, что люди стоят внутри, а также на улице с избирательной документацией в ожидании.

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В Украине 25 октября состоялись местные выборы – в некоторых регионах, по данным экзитполов, будет второй тур – где будет второй тур.

Напомним, в Винницкой области мужчины напали на избирательную комиссию – закончилось стрельбой.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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