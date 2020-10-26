В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)

В Харькове в понедельник, 26 октября, собралась огромная очередь в городскую территориальную избирательную комиссию.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Участковые избирательные комиссии отправляют назад на участки. По предварительной информации, им говорят, что придется ждать около 10-15 часов.
На фото видно, что люди стоят внутри, а также на улице с избирательной документацией в ожидании.
В Украине 25 октября состоялись местные выборы – в некоторых регионах, по данным экзитполов, будет второй тур – где будет второй тур.
Напомним, в Винницкой области мужчины напали на избирательную комиссию – закончилось стрельбой.
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