Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)

26 октября, 09:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ждать нужно более 10 часов

В Харькове в понедельник, 26 октября, собралась огромная очередь в городскую территориальную избирательную комиссию.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Участковые избирательные комиссии отправляют назад на участки. По предварительной информации, им говорят, что придется ждать около 10-15 часов.

На фото видно, что люди стоят внутри, а также на улице с избирательной документацией в ожидании.

В тренде
В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень
Реклама

В Украине 25 октября состоялись местные выборы – в некоторых регионах, по данным экзитполов, будет второй тур – где будет второй тур.

Напомним, в Винницкой области мужчины напали на избирательную комиссию – закончилось стрельбой.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Харьков комисия ТИК выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)Харьков
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской области
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской областиХарьков
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в Харькове
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в ХарьковеХарьков
Выборы в Харькове: главные кандидаты в депутаты от всех 16 партий
Выборы в Харькове: главные кандидаты в депутаты от всех 16 партийХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять