В Харькове отец "поздравил" сына с Николайчиком, забыв о его существовании

В день, когда родители уделяют своим детям особое внимание и балуют их подарками, горе-отец забыл забрать своего трехлетнего сына из детского садика. Как сообщают в отделе коммуникации Харьковской области, о происшествии полицейским рассказала воспитательница.

Не дождавшись родителей, женщина поехала с ребенком к нему домой, но там никого не нашла. После этого воспитательница вернулась с мальчиком в детсад и обратилась в полицию. Патрульные отвезли ребенка в больницу.

Сотрудники полиции установили, что мальчик живет с отцом, местонахождение матери – неизвестно. По данным ведомства, отец признался, что просто уснул и не забрал сына из детского сада.

"В отношении отца планируется составить административный протокол по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – комментируют в полиции.

Проверка продолжается.

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