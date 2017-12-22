В Харькове отец "поздравил" сына с Николайчиком, забыв о его существовании

Вчера, 06:52

Горе-отец признался, что просто уснул

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В день, когда родители уделяют своим детям особое внимание и балуют их подарками, горе-отец забыл забрать своего трехлетнего сына из детского садика. Как сообщают в отделе коммуникации Харьковской области, о происшествии полицейским рассказала воспитательница.

Не дождавшись родителей, женщина поехала с ребенком к нему домой, но там никого не нашла. После этого воспитательница вернулась с мальчиком в детсад и обратилась в полицию. Патрульные отвезли ребенка в больницу.

Сотрудники полиции установили, что мальчик живет с отцом, местонахождение матери – неизвестно. По данным ведомства, отец признался, что просто уснул и не забрал сына из детского сада.

"В отношении отца планируется составить административный протокол по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – комментируют в полиции.

Проверка продолжается.

Напомним, под Харьковом кошка задушила ребенка. Родители оставили младенца без присмотра.

Ранее в Харьковской области ребенок стал жертвой насильника. Полиция задержала преступника
Харьков, ребенок, отец

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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