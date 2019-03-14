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В Харькове отгуляли Масленицу

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Сегодня, 13:17

Масленичная неделя — одно из самых любимых харьковчанами событий

В Харькове отгуляли Масленицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a38/207/5c8a38207bb30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a38/207/5c8a38207bb30.jpg Харьков Масленичная неделя — одно из самых любимых харьковчанами событий

По древней славянской традиции в эти дни проводятся шумные гулянья, с Масленицей связано множество самобытных народных обычаев вроде шуточных соревнований и сжигания соломенного чучела. И, конечно, никуда без главного атрибута праздника — вкусных блинов. В этом году на Салтовке празднование Масленицы проводилось с особым размахом, в том числе благодаря поддержке фармацевтической компании "Здоровье", которая угостила всех желающих горячими блинами с пылу с жару.

Праздничные концерты проводились с 4 по 6 марта на Северной Салтовке и Большой Даниловке по инициативе депутата Харьковского горсовета Татьяны Поздеевой. Народные гулянья по поводу встречи весны собрали множество жителей Киевского района. Особенно довольны были дети, для которых организаторы подготовили множество развлечений и приятных сюрпризов.

Фармацевтическая компания "Здоровье" позаботилась о том, чтобы никто не ушел с праздника голодным. Всех желающих представители крупнейшей харьковской фармкомпании угощали кулешом, блинами и чаем на лечебных травах. Подобные угощения на Масленицу для жителей Киевского района, где расположены мощности компании, "Здоровье" организует уже много лет. Это одна из многочисленных социальных инициатив предприятия.

Но Масленица — это не только символические проводы зимы. Для православных харьковчан это время ассоциируется в первую очередь с подготовкой к Великому Посту. Поэтому прощание с Масленицей в заключительный день гуляний проводилось на территории двух православных храмов города Харькова — Святых Жен-Мироносиц и Свято-Петро-Павловского храма. Места проведения праздника были выбраны неслучайно: компания "Здоровье" на постоянной основе оказывает помощь данным храмам, внося свой вклад в духовную жизнь города.

У харьковских храмов собралось множество родителей с детьми, которые после воскресной службы угостились вкусными блинами со сметаной.

Как отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", приятно поддерживать в родном районе города такие мероприятия.

"Время перехода от зимы к весне ощущается человеком как некий рубеж. Вероятно, поэтому и укоренилась так крепко эта древняя народная традиция. Мы совместно с инициаторами мероприятия постарались организовать праздник таким образом, чтобы люди больше общались между собой, чтобы формировалось доверие друг к другу. И, конечно, наша главная цель — чтобы взрослые и особенно дети уходили домой только с позитивными эмоциями. Очень радует, что для многих Масленица неразрывно связана с православием, ведь ее итог — Прощеное воскресенье, когда нужно найти в себе силы примириться со всеми", — рассказал Александр Доровской.

Пресс-служба компании "Здоровье".

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Тег Харьков, Масленица, Фармацевтическая компания «Здоровье»

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