На студии снимали видео порнографического характера и выкладывали его в сеть

В Харькове полицейские разоблачили онлайн-порностудию, которая занималась съемкой и распространением видеозаписей порнографического содержания. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители уличили участников незаконного бизнеса и моделей, которые работали в режиме "онлайн". Во время обысков сотрудники полиции изъяли денежные средства, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

"В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Трем организаторам порностудии уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в Киеве сотрудники полиции разоблачили порностудию, которая разместилась в съемной квартире, где шестеро "сотрудниц" были моделями в съемках нелегального видео.

Напомним, в Днепре копы разоблачили бордель, который действовал в арендованной квартире. Оказалось, что "гнездо разврата" организовала 23-летняя девушка, которая подобрала "сотрудниц", обещая им солидное вознаграждение.