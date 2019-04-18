В Харькове предлагают детские путевки на лето: цена – от двух тысяч гривен

Дневные лагеря в Харькове обойдутся родителям от 2000 грн, а путевка за город — от 6000 грн

До окончания школьных будней остается немногим больше месяца, и у харьковской детворы начнется трехмесячный летний отдых. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, где и как школьники смогут провести каникулы с пользой и во сколько летний досуг обойдется семейному бюджету.

В ХАРЬКОВЕ.

Одно из самых популярных решений — дневные лагеря, которые работают в школах и частных студиях. В обоих случаях школьников обещают накормить и развлечь. Программу для детворы стараются разнообразить экскурсиями и мастер-классами.

К примеру, на арт-заводе "Механика" дети 6-11 лет смогут развить творческие навыки и изучить английский в процессе увлекательных игр.

"Каждое утро начинается с зарядки, завтрака и игр с вожатыми. Затем — английский, активные игры, мастер-классы и еще много всего полезного и увлекательного. Днем детей ждут вкусный обед и полдник", — рассказали нам организаторы Art and Craft Camp.

Стоимость недели пребывания в лагере — 2200 грн. При образовательном пространстве "Гравитация" также организовали 5-дневные лагеря. Здесь дети смогут выбрать направление — ИТ, медиа, искусство, языки. Цена — 2850 грн.

Юных любителей природы ждут в дневном лагере "Следопыты". Смены будут длиться тоже по пять дней, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. За 2500 грн дети будут заниматься с исследователями-биологами, ходить на экскурсии в Лесопарк, Ботсад и Саржин яр, участвовать в квестах.

Также в Харькове работают дневные лагеря со сменами по две-три недели. Так за 14 дней обучения актерскому мастерству, рисованию, финансовой грамотности, работе в соцсетях и вокалу родителям придется заплатить 6590 грн. А вот 24-дневная подготовка к школе детворы 4-7 лет обойдется в 3000-4000 грн.









ЗА ГОРОДОМ.

Купить путевку уже можно и в загородный лагерь. Так, с 3 по 16 июня на базе отдыха "Элат" в селе Мартовая будут принимать детвору 6-12 лет в бизнес-лагере, который создали педагоги международной школы Rainbow. Стоимость путевки за 5-14 дней составит 3500-9000 грн соответственно.

В Мартовой будет работать и Eurocamp. Ребята будут жить в 3-местных номерах, также их ждет интенсив по английскому, ментальной арифметике, скорочтению и развитию памяти. Отдыхать школьники будут на пляже, у бассейна и во время походов. Смены запланированы на 16-28 июня и 16-28 июля, стоимость путевки — 9500 грн.

Для ребят 7-16 лет, увлекающихся футболом, с 1 по 20 июля на тренировочной базе ФК "Металлист" в поселке Высокий организовали две смены голландского футбольного лагеря I love orange.

"Ребята из более чем 10 стран мира под руководством тренера футбольной академии TSM academy, Нидерланды, будут совершенствовать свое футбольное мастерство", — рассказали в агентстве MB soccer events.

За 13 500 грн дети получат возможность заниматься в спортивно-тренировочном комплексе. А вот для школьников-танцоров есть Crazy Dance Camp на базе Carnaval Resort&Spa в селе Коропово. Летом, кроме насыщенной танцевальной программы, планируют проводить мастер-классы по визажу, стрельбе из лука, метанию ножей, кулинарии и многому другому. Десять дней, включая трансфер и трехразовое питание, обойдутся в 9500 грн.

Детям с творческими задатками можно запланировать отдых в Star Camp, который будет принимать с 1-11 августа на территории комплекса Soichi Park в поселке Старый Салтов. Дети 4-6 лет могут проживать с родителями, а 7-16 — самостоятельно.

"Путевка стоит 8500 грн, в стоимость входят проживание, 4-разовое питание, круглосуточный присмотр и контроль над ребенком, обучение по направлениям и анимационная программа. Цена аренды номера для родителя — 2500 грн", — рассказали в Детской академии эстрадного искусства Kinder Mix Show.

В окружении соснового леса и возле водохранилища можно порелаксировать перед началом нового учебного года. Каждый день отдыха, по словам организаторов, будет посвящен разным видам искусства: вокал, хореография, hand-made, блоггинг и разговорный жанр.

Традиционно и немного бюджетнее обойдется отдых в детских учреждениях оздоровления и отдыха "Факел" и "Ромашка", которые числятся на балансе предприятия КП "Харьковводоканал". Как нам рассказали в администарции лагеря "Ромашка", здесь примут всех школьников Харькова и области.

"Ромашка" расположена на берегу реки Уды, в смешанном лесу в поселке Васищево, а "Факел" — в лесопарковой зоне в районе пос. Померки. Путевки обойдутся в 6000-8000 грн, в зависимости от времени заезда. В этом сезоне заезды будут длиться 15 и 18 дней. На территории обоих лагерей есть бассейны, библиотеки, клубы, спортплощадки, обещают 6-разовое питание и развлекательно-познавательный отдых.

Нынешним летом на территории области будут работать 24 детских лагеря, которые активно готовят к приему детворы.

"В областном бюджете выделено 58,7 млн грн на оздоровление — это на 15% больше, чем в прошлом году. По плану, эти средства пойдут на покупку более 7000 путевок для детей льготных категорий", — рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

На путевку за бюджетный счет претендуют дети, лишенные родительской опеки, сироты, дети участников боевых действий, внутренне перемещенные лица, дети с инвалидностью, из малообеспеченных и многодетных семей, находящиеся на диспансерном учете, талантливые и одаренные дети, а также дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

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