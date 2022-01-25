В Харькове пропадут льготные электронные билеты? Когда и почему

Льготный E-ticket для проезда в городском электротранспорте выдается только жителям города

Льготные E-ticket будут действовать в городе еще некоторое время / Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 25 января, в Харькове за проезд в троллейбусах, трамваях и метро можно рассчитыватьсяэлектронным билетом E-ticket и "Карточкой харьковчанина". Однако по словам горожан, со следующего месяца за проезд можно будет рассчитаться только "Карточкой харьковчанина", а E-ticket могут заблокировать.

Об этом пишет ГородХ.

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Что известно

"Мне соседка сказала, что с 1 февраля уже нельзя будет ехать в троллейбусе по моему пенсионному электронному билету. А только по "Карточке харьковчанина". И что мне делать, если у меня нет карточки?" – говорит харьковчанка Елена Андреева.

Электронный билет E-ticket будет действовать для проезда и в следующие месяцы, если пенсионер еще не оформил "Карточку харьковчанина", утверждает директор коммунального учреждения "Офис реформ Харькова" Павел Столбовой.

"Если пенсионеры получили "Карточку харьковчанина", то льгота на проезд в общественном транспорте будет на ней. Если не получили "Карточку харьковчанина", а только ожидают, то они как и раньше могут ездить по своему старому E-ticket, дожидаясь получения карточки", – добавил Павел Столбовой.

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Когда E-ticket станут недействительными?

Когда пенсионер получил "Карточку харьковчанина" и расписался в документах, что теперь будет пользоваться ею, то E-ticket будет заблокирован.

"То есть у харьковчан, получивших карточку в январе, E-ticket будет недействителен с 1 февраля. Те, кто оформит "Карточку харьковчанина" в феврале, не смогут пользоваться прежним электронным билетом с 1 марта и так далее", – рассказал Павел Столбовой.

Сколько стоит проезд в Харькове

В Харькове цена проезда в общественном транспорте в среднем немного меньше, чем в других города Украины. В метро билет стоит 5 гривен, в трамвае и троллейбусе нужно заплатить 4 гривни, а в маршрутках – от 6 до 7 гривен.

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