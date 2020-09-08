В Харькове провели рейды по школам: как там соблюдают карантин

В Харьковской области, которую внесли в "оранжевую" карантинную зону, проверили, как соблюдаются противоэпидемические ограничения в школах региона.

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Как сообщили в Госпродпотребслужбе, с 1 сентября эксперты посетили 107 учебных заведений и обнаружили нарушения в трех из них.

В частности, между детьми не соблюдалась необходимая дистанция, было недостаточно жидкого мыла и дезинфицирующих средств для обработки рук, отсутствовали контейнеры для сбора использованных масок, а также не проводился температурный скрининг.

Кроме того, проверяли и 1128 заведений общественного питания, торговли, а также рынки. Нарушения выявили на 338 из них (29%). Для устранения нарушений выдали предписания и предложения, оформили 18 протоколов, а также сообщили органам местной власти и в одном случае – правоохранительные органы.

Специалисты также проверили девять пригородных железнодорожных вокзалов и два поезда пригородного сообщения, нарушения обнаружили на шести объектах.

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Между тем, за минувшие сутки, 7 сентября, в Харьковской области зафиксировано 233 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 11 208 заболевших. Из них 243 человека умерли, 3718 – сумели побороть инфекцию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Харьковская область оказалась среди регионов Украины, не готовых к смягчению карантина. На сегодня требованиям Минздрава соответствуют только семь областей страны.

Как известно, в Украине до ноября продлили адаптивный карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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