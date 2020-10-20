В Харькове с фабрики пропали напечатанные бюллетени

В полиции не исключают техническую ошибку

Полиция расследует пропажу части избирательных бюллетеней для выборов городского головы Харькова и депутатов Харьковского горсовета.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Соответствующее заявление поступило в полицию 20 октября от заместителя председателя одной из политических партий.

"Предварительно установлено, что городская территориальная избирательная комиссия для печати избирательных бюллетеней по выборам Харьковского городского головы и депутатов Харьковского горсовета выбрала книжную фабрику, с которой был заключен договор. При передаче напечатанных бюллетеней обнаружилась их недостача", – говорится в сообщении.

В то же время начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко уточнил в эфире на телеканале "UA:Харьков", что речь идет о недостаче 5 тыс. бюллетеней.

В тренде На Буковине избили кандидата на должность главы ОТГ

Реклама

"Есть обращение, получили одно количество, а приехало другое. Пять тысяч бюллетеней нет. Исчезло? Полиция охраняла, поэтому вносим в Единый реестр досудебных расследований, будем выяснять, как это могло произойти", – рассказал он.

Правоохранитель добавил, что уголовное производство открыли по статье о препятствовании избирательному процессу.

В то же время Сокуренко не исключает, что речь идет о технической ошибке.

Мы также сообщали, что Гражданская сеть "Опора" сообщает о подозрительных фактах при регистрации для голосования на местных выборах. В частности, во Львовской области обнаружено, что как минимум по четырем адресам в поселке Сходница избирательный адрес изменили 62 человека.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама