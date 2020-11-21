В Харькове с криком "Аллах Акбар" разбили дверь обладминистрации (видео)

В Харькове в субботу вечером мужчина начал бить стекла в двери Харьковской областной администрации, выкрикивая при этом "Аллах Акбар".

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Об этом сообщили в полиции Харьковской области, кроме того, его действия попали на видео.

В Харькове разбили дверь обладминистрации

"21 ноября около 16:35 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице Сумской крушит стекло в дверях облгосадминистрации", - рассказали в полиции.

На месте полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет.

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Злоумышленником оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка, который объяснил, что хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в одном из жилых районов Харькова мужчина взорвал гранату на детской площадке, в результате ему оторвало кисть правой руки. Также пострадала женщина, у нее многочисленные осколочные ранения.

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