В Харькове сегодня перекроют часть улиц: список

В районе майдана Свободы запрещается движение и парковка транспорта

В Харькове изменится движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Харькова 6 декабря планируются мероприятия ко Дню Вооруженных сил Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом утром 6 декабря сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.

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"До 17:00 06 декабря 2021 года, в связи с визитом в г. Харьков охраняемого лица запрещается движение транспортных средств по ул. Тринклера на участке от просп. Независимости до майдана Свободы и по майдане Свободы на участке от ул. Тринклера до просп. Науки. Будет обеспечен беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта" – говорится в сообщении.

С 17:00 до 19:00 движение на этих участках запретили для всех видов транспорта, в том числе и пассажирского.

До 19:00 запрещено парковать транспорт по маршруту движения колонны:

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ул. Вернадского на участке от пр. Гагарина до Гимназической набережной;

пер. Подольскому на участке от Гимназической набережной до ул. Кооперативной;

пер. Короленко на участке от ул. Кооперативной до пер. Армянского;

пер. Армянском на участке от пер. Короленко к площади Конституции;

пер. Подольском на участке от площади Конституции до ул. Кооперативной;

ул. Сумской на участке пер. Мечникова до пр. Независимости;

ул. Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Мироносицкой;

ул. Мироносицкой на участке от ул. Свободы в дом №33.

Троллейбусы по маршруту №18 также временно изменят направление. С 16:00 до 20:00 они будут курсировать следующим образом: РК "Больница скорой помощи" — ул. Балакирева – ул. Деревянко — пр. Науки — пр. Независимости – ул. Сумская – площадь Конституции.

Как в Украине отмечают День ВСУ

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В разных городах проходят выставки военной техники и флешмобы, военные готовятся к вечерним парадам.

Киев

В центре Киева вечером пройдет парад. Сейчас идет подготовка – уже закончилась репетиция марша.

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Сейчас на площади военные припарковали Хаммеры. Тем временем коммунальные службы чистят площадь от снега.

Одесса

В Одессе в этот день прошел праздничный флешмоб. На Потемкинской лестнице и возле памятника Дюку де Ришелье нацгвардейцы, курсанты Военной академии и представителями канадской операции "UNIFIER" выстроились в символическую цифру "30".

Тем временем на Морвокзале военные организовали выставку военной техники.

Все желающие могут посмотреть на ракетные комплексы, броневики, артиллерийские орудия и катера.

Также ожидают приезд министра обороны Алексея Резникова.

Харьков

Тем временем в Харькове тоже идет подготовка к вечернему параду на площади Свободы с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Мероприятия с участием главы страны начнутся в 18:00.

Также сцену собирают на площади Конституции.

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