В Харькове женщине вынесли приговор за подрыв паба "Стена"

По "закону Савченко" осужденная выйдет на свободу через два месяца

В Харькове Киевский районный суд вынес приговор по делу о взрыве в пабе "Стена": Марина Ковтун получила 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вердикт был зачитан 7 октября, а благодаря "закону Савченко" осужденная выйдет на свободу уже через два месяца, 5 декабря, сообщает UA:Харьков.

Женщину признали виновной в совершении теракта и незаконном обращении с взрывчаткой. В свою очередь, Ковтун заявила, что не признает своей вины и заверила, что ей никто не предлагал принять участие в обмене с Россией, а также обвинила сотрудников СБУ в избиении.

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Адвокат осужденной не исключил, что его клиентка будет обращаться в Европейский суд по правам людей.

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Напомним, взрыв в харьковском рок-пабе "Стена" произошел 9 ноября 2014 года, тогда пострадали 13 человек. Ковтун задержали осенью того же года. По версии следствия, она возглавляла одну из группировок террористической организации "Харьковские партизаны".

Стоит отметить, что в заведении собирались патриотически настроенные харьковчане: участники Майдана и волонтеры.

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