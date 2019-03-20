ФОТОФАКТ. В Харькове устанавливают цветные пианино для KharkivMusicFest

В городе уже установили десять разноцветных пианино

В Харькове устанавливают цветные пианино для KharkivMusicFest Оксана Козлова 2019-03-20T20:31:56+02:00 Харьков В городе уже установили десять разноцветных пианино









Первая столица готовится провести KharkivMusicFest, который стартует 23 марта и продлится до 7 апреля. В городе уже установили десять разноцветных пианино.

Встретить яркий музыкальный инструмент можно в торговых центрах, ресторанах, ХНУ им. Каразина, а также на рынках и просто на улицах города.

"Разрисованные художниками пианино стоят в разных локациях. Все желающие могут показать свои таланты. Инструменты доступны и детям, и профессионалам. А оперные флешмобы, которые будут проходить около музыкальных инструментов, помогут случайным прохожим открыть в себе любителей опер Моцарта", — сообщили организаторы.

Ранее мы писали, что организаторы ежегодного фестиваля Atlas Weekend начали объявлять хедлайнеров на мероприятии в этом году. Они уже успели назвать имена 26 артистов, которые выступят в рамках четырех дней фестиваля. Об этом сообщается на страничке фестиваля в Instagram. Так, одним из хедлайнеров станет американский дует The Chainsmokers, который выступал на фестивале в 2019 году.

Также мы писали, что с 26 апреля по 1 мая в Мариуполе пройдет международный фестиваль современного искусства StartUpGogolFest ("Гогольфест Стартап"). В городе пройдут театральные представления, дневные и ночные музыкальные выступления, художественные выставки, перформансы и тому подобное. Начнется фестиваль с открытия Главной музыкальной сцены в Городском саду, говорится на сайте фестиваля.

Тем временем, в Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры.

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АВТОР: Оксана Козлова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.