В Харькове визажистка бесплатно делает татуаж онкобольным женщинам

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Харьковская визажистка бесплатно делает перманентный макияж девушкам, которые борются с онкологическими заболеваниями. Ирина уверена – красивый внешний вид улучшает настроение и помогает выздороветь.

Галина Правоторова – переселенка из неподконтрольной Украине Макеевки в Донецкой области. Девушка борется с тяжелой болезнью – множественной миеломой. Говорит, из-за лечения ее внешность очень изменилась, а вот желание чувствовать себя привлекательной – нет. Но когда денег не хватает даже на лекарства, о расходах на красоту можно и не мечтать.

"Хоть и больные, но мы женщины, и нам хочется быть красивыми. Появились брови – вроде бы и щеки уменьшились. Какое-то вот такое поднятие духа, что не все так плохо. Но выделить две с лишним тысячи – денег не хватает", – говорит клиентка визажистки Галина.

Визажистка Ирина Рассадина взялась делать бесплатный татуаж бровей и век для онкобольных, ведь, по ее мнению, это лечит клиенток от отчаяния.

"Шутить, веселиться, как-то развлекать, говорить о хобби – это гораздо веселее, чем постоянные беседы в болезнях. Любая капелька, любая капелька теплоты влияет на скорость выздоровления" – уверена Ирина.

В очереди к Ирине десятки девушек, но за машинку она берется только после разрешения врача. Благотворительное дело действительно имеет целебный эффект, это подтверждают психологи.

"Уверенность в себе всегда дает силы справляться с болезнями. Потому что при заболевании, при состоянии, когда человек борется за свою жизнь, важно изменить установку с позиции "я болею" на установку "я выздоравливаю" – отмечает психолог Виктория Зенцова.

Примером Ирины увлеклись ее коллеги по всей стране. Бесплатный татуаж онкобольным уже предлагают визажисты Киева, Днепра, Херсона и Одессы.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна"Янина Соколова рассказала, почему начала лечение позже и чем рак помог известной телеведущей.

Ранее мы сообщали, что в США ученые начали испытания вакцины, которая может предотвратить возникновение рака или затормозить его развитие.

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