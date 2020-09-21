В Харькове медики массово увольняются из больницы для пациентов с COVID-19

За несколько дней заявления на увольнение написали 25 медработников

В Харькове, который оказался среди "лидеров" по распространению коронавируcа, из 25-й городской больницы, куда начали доставлять пациентов с COVID-19, решили уволиться 25 медработников.

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Об этом заявила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан, сообщает NewsRoom.

По ее словам, за три дня, с 16 по 18 сентября, в это медучреждение доставили почти сотню больных с COVID-19.

"В больнице столкнулись с огромной нагрузкой. За три дня туда доставили 96 пациентов с коронавирусом. Многие медработники опасаются за свое здоровье. И вы представьте, какая нагрузка легла на них. Это тяжело", - признала чиновница.

Также она заверила, что с людьми, которые решили уволиться, "ведется работа".

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"Стараемся уговорить их остаться. Ищем пути разрешения сложившейся ситуации. Она непростая, но уверена, что мы справимся", – резюмировала заместитель мэра Харькова.

Ранее мы сообщали, что Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

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