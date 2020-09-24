В Харькове вспыхнул мощный пожар в жилом доме: фото и видео

В Харькове вспыхнул мощный пожар в двухэтажном жилом доме по улице Конторской. В здании, построенном в ХІХ веке, спасатели обнаружили тело погибшего.

Как сообщили в областном управлении Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что борьбу с огнем ведут 40 спасателей и 12 единиц техники.

"24 сентября в 18:10 в Харькове по улице Конторская, 18 на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия спасателей, справиться с пожаром пока что им не удается.

Между тем, в городских социальных сетях публикуют множество видео с места происшествия.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Появились сообщения о том, что жильцы спасают из горящего здания домашних любимцев, а также, рискуя жизнью, пытаются вынести документы и наиболее важные вещи.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Кроме того, по сообщению Telegram-канала "Труха", у всех спасательных машин, прибывших к месту происшествия, закончилась вода, и "дом 19 века спокойно себе догорает".

Видео: Telegram-канал "Труха"

Через полтора часа после сообщения о возгорании стало известно, что огонь удалось локализовать, а борьбу с огнем в восьми квартирах вели 56 человек личного состава и 16 единиц техники.

Видео: Telegram-канал Х_Салтовка

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября в Киеве вспыхнул пожар на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.

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