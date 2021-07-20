В Харькове желающие вакцинироваться застряли в очередях. Жарились под солнцем 40 минут

В Харькове возмутились работой центра массовой вакцинации, поскольку людям пришлось много времени провести на жаре

Центр вакцинации в Харькове. Коллаж "Сегодня"

В Харькове местным жителям пришлось по 40 минут стоять в очереди под палящим солнцем, чтобы получить прививку от коронавируса. В Сети люди возмущены такой организацией вакцинации.

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Об этом написали в Telegram-канале "Труха Харьков".

Очередь на прививку выстроилась в пункте вакцинации на улице Полтавский Шлях. Дозу вакцины местные ждали под палящим солнцем. Внутри помещения людей тоже достаточно.

На фото видно, что желающие вакцинироваться не соблюдали безопасную дистанцию, однако все были в масках.

Очередь в помещении. Фото: Труха Харьков

Напомним, в Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.

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Также министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса