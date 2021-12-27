В харьковском зоопарке с размахом отпраздновали день рождения бегемотихи (видео)

Животному исполнилось 29 лет

Бегемотиху пришли поздравить много взрослых и детей/Коллаж: "Сегодня"

В зоопарке Харькова бегемотиха Степанида отпраздновала свое 29-летие. Свой праздник она провела в новых "апартаментах" с большим количеством гостей, праздничным тортом и другими сладостями.

Об этом сообщает Харьковский зоопарк в Facebook.

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Празднование дня рождения

Праздник устроили в выходной день, чтобы поздравить именинницу могли как можно больше людей. На день рождения пришло много взрослых и детей.

"Красавица появилась за считанные минуты. Это и не удивительно, ведь в вольере уже ждал потрясающий подарок – торт в виде звезды, созданный с любимых продуктов Степаниды – моркови, яблок, тыквы, бананов, винограда, сена. Под дружные приветствия посетителей именинница с аппетитом принялась за тортик и съела его до малейшего кусочка", — сообщили в зоопарке.

Не остались без сюрприза и гости праздника

На праздновании для посетителей проводили мастер-класс по изготовлению бумажных бегемотиков и поздравительных открыток, были развлечения с дедом морозом и забавными бегемотиками, а также подарки от друзей-партнеров Харьковского зоопарка.

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Когда родилась бегемотиха?

Бегемотиха Степанида – шестнадцатый бегемот, рожденный в Харьковском зоопарке. Она появилась на свет поздно вечером 22 декабря 1992 года.

Интересные факты о бегемотах

Раньше бегемоты обитали практически во всех частях Африки, кроме Сахары, включая реку Нил. Ныне их можно встретить только в некоторых, большей частью заповедных, районах Африки к югу от Сахары. В Европе впервые узнали о бегемоте еще в период античности. Эти животные упоминались греками и римлянами в середине V века до нашей эры. Хотя о бегемотов известно давно, много фактов о них были раскрыты лишь с развитием науки и открыты сравнительно не так давно. Бегемоты занимают 3 место по величине среди крупнейших сухопутных животных планеты после слонов и белых носорогов. Бегемота трудно перепутать с кем-либо. У него большие габариты и бочкообразное туловище. Его вес порой достигает 4 тонн. Исследованиями установлено, что бегемоты близкие родственники китов и дельфинов, чем с другими копытными. А самые близкие родственники бегемотов среди наземных млекопитающих — это свиньи. Бегемоты обитают на просторах Африки возле рек, озер, болот от Гвинеи на западе до Эфиопии на востоке, от центральной Африки до ЮАР. Эти удивительные наземные животные ведут полу водный образ жизни. Бегемоты выходят на сушу, чтобы найти себе пищу. Как правило, они питаются ночью.

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