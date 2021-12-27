В харьковском зоопарке с размахом отпраздновали день рождения бегемотихи (видео)

В зоопарке Харькова бегемотиха Степанида отпраздновала свое 29-летие. Свой праздник она провела в новых "апартаментах" с большим количеством гостей, праздничным тортом и другими сладостями.
Об этом сообщает Харьковский зоопарк в Facebook.
Празднование дня рождения
Праздник устроили в выходной день, чтобы поздравить именинницу могли как можно больше людей. На день рождения пришло много взрослых и детей.
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"Красавица появилась за считанные минуты. Это и не удивительно, ведь в вольере уже ждал потрясающий подарок – торт в виде звезды, созданный с любимых продуктов Степаниды – моркови, яблок, тыквы, бананов, винограда, сена. Под дружные приветствия посетителей именинница с аппетитом принялась за тортик и съела его до малейшего кусочка", — сообщили в зоопарке.
Не остались без сюрприза и гости праздника
На праздновании для посетителей проводили мастер-класс по изготовлению бумажных бегемотиков и поздравительных открыток, были развлечения с дедом морозом и забавными бегемотиками, а также подарки от друзей-партнеров Харьковского зоопарка.
Когда родилась бегемотиха?
Бегемотиха Степанида – шестнадцатый бегемот, рожденный в Харьковском зоопарке. Она появилась на свет поздно вечером 22 декабря 1992 года.
Интересные факты о бегемотах
- Раньше бегемоты обитали практически во всех частях Африки, кроме Сахары, включая реку Нил. Ныне их можно встретить только в некоторых, большей частью заповедных, районах Африки к югу от Сахары.
- В Европе впервые узнали о бегемоте еще в период античности. Эти животные упоминались греками и римлянами в середине V века до нашей эры.
- Хотя о бегемотов известно давно, много фактов о них были раскрыты лишь с развитием науки и открыты сравнительно не так давно.
- Бегемоты занимают 3 место по величине среди крупнейших сухопутных животных планеты после слонов и белых носорогов.
- Бегемота трудно перепутать с кем-либо. У него большие габариты и бочкообразное туловище. Его вес порой достигает 4 тонн.
- Исследованиями установлено, что бегемоты близкие родственники китов и дельфинов, чем с другими копытными.
- А самые близкие родственники бегемотов среди наземных млекопитающих — это свиньи.
- Бегемоты обитают на просторах Африки возле рек, озер, болот от Гвинеи на западе до Эфиопии на востоке, от центральной Африки до ЮАР.
- Эти удивительные наземные животные ведут полу водный образ жизни.
- Бегемоты выходят на сушу, чтобы найти себе пищу. Как правило, они питаются ночью.
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