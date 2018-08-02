В Харьковской области мужчина поджег женщину

Сегодня, 13:08

Пострадавшую с ожогами госпитализировали в больницу


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Ефремовка Харьковской области мужчина облил спиртным и поджег свою сожительницу. Об это сообщает пресс-служба полиции области.

"Установлено, что в тот день 48-летний мужчина вместе со своей сожительницей употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник облил 35-летнюю женщину спиртным и поджег ее",- рассказали правоохранители.

В результате инцидента женщину, с ожогами 1 и 2 степени госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.

"Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в Немировском районе Винницкой области полиция задержала мужчину, который облил односельчанина бензином и поджег его.

А в городе Болград Одесской области собутыльники забили до смерти и подожгли мужчину. Как стало известно позже, причиной жуткого преступления стала женщина, из-за которой произошел конфликт.
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