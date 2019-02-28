В Харьковской области объявили карантин из-за кори

По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью

Фото: Сегодня

В Харьковской области объявили карантин из-за кори Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f7/231/5c41f72310ce5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f7/231/5c41f72310ce5.jpg 2019-02-28T20:39:06+02:00 Харьков По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью

В Нововодолажском районе Харьковской области ввели карантин из-за угрозы эпидемии кори. Как сообщили в ХОГА, 26 февраля заболел школьник, который накануне участвовал в песенном конкурсе и контактировал с тремя десятками детей.

По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью. При этом в области есть запас 70 000 доз бельгийских вакцин.

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.