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В Харьковской области объявили карантин из-за кори

Сегодня, 20:39

По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью

Фото: Сегодня
В Харьковской области объявили карантин из-за кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f7/231/5c41f72310ce5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f7/231/5c41f72310ce5.jpg Харьков По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью

В Нововодолажском районе Харьковской области ввели карантин из-за угрозы эпидемии кори. Как сообщили в ХОГА, 26 февраля заболел школьник, который накануне участвовал в песенном конкурсе и контактировал с тремя десятками детей.

По данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью. При этом в области есть запас 70 000 доз бельгийских вакцин. 

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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Тег карантин, корь

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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