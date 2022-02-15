В Харьковской области пройдут масштабные учения

Сегодня, 15 февраля, в Харьковской области СБУ начнет многоэтапные контрдиверсионные учения. Из-за этого могут быть временные ограничения.
Об этом сообщает СБУ Харьковской области.
Какие могут быть ограничения
Правоохранители могут ограничивать:
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- передвижение людей и транспорта,
- проверять документы,
- осматривать автомобили.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Также будет использоваться специальная техника и вооружение.
"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", – сообщили в СБУ.
Угроза российской агрессии
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