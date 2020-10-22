В Харьковской области пытались провести незаконный референдум – СБУ

В Харьковской области правоохранители предотвратили проведение незаконного референдума.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники выяснили, что поселковый голова одного из населенных пунктов региона подписал незаконное решение сессии совета о назначении референдума для создания объединенной территориальной общины.

Отмечается, что депутаты планировали сделать населенный пункт центром теробщины, который бы объединил еще восемь сел. А с помощью "референдума" власти хотели придать своему решению легитимный статус.

"На момент начала работы комиссий по проведению местного референдума начаты неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств", – сказано в сообщении.

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Как сообщает "Kharkiv today", речь идет о ПГТ Орельки. Там 22 октября начала работать избирательная комиссия по проведению референдума.

"Это не переворот. Просто люди хотели свою ОТГ. На сессии было принято решение. Да, в комиссии проходят следственные действия, а люди до сих пор идут, хотят проголосовать", – рассказал поселковый голова Иван Крикун.

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Он отметил, что поссовет несколько раз обращался к Кабмину и ЦИК с просьбой не присоединять их к Лозовской ОТГ, однако там не ответили.

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Реклама / Фото: Kharkiv Today

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что за закон о референдуме могут проголосовать до конца текущего года.

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