Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области пытались провести незаконный референдум – СБУ

22 октября, 11:39

Виталий Семченко Виталий Семченко

С помощью "референдума" власти хотели придать своему решению легитимный статус

В Харьковской области правоохранители предотвратили проведение незаконного референдума.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники выяснили, что поселковый голова одного из населенных пунктов региона подписал незаконное решение сессии совета о назначении референдума для создания объединенной территориальной общины.

Отмечается, что депутаты планировали сделать населенный пункт центром теробщины, который бы объединил еще восемь сел. А с помощью "референдума" власти хотели придать своему решению легитимный статус.

"На момент начала работы комиссий по проведению местного референдума начаты неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств", – сказано в сообщении.

Реклама

Как сообщает "Kharkiv today", речь идет о ПГТ Орельки. Там 22 октября начала работать избирательная комиссия по проведению референдума.

"Это не переворот. Просто люди хотели свою ОТГ. На сессии было принято решение. Да, в комиссии проходят следственные действия, а люди до сих пор идут, хотят проголосовать", – рассказал поселковый голова Иван Крикун.

В тренде
В Черновцах неизвестные пугают пенсионеров листовками о заражении COVID-19 на выборах

Он отметил, что поссовет несколько раз обращался к Кабмину и ЦИК с просьбой не присоединять их к Лозовской ОТГ, однако там не ответили.

Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 УК Украины, могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.

Реклама

/ Фото: Kharkiv Today

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что за закон о референдуме могут проголосовать до конца текущего года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков референдум захват власти местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
"Кернес делает успехи": опубликован секретный документ о состоянии мэра ХарьковаПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
Харьков в
Харьков в "красной зоне": какие ограничения введут в городеУкраина
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской области
Пациенты лежат без света в коридорах: фото и видео из больницы в Харьковской областиХарьков
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять