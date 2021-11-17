Очередное ДТП в Харькове: на пешеходном переходе сбили ребенка (видео)

От удара ребенка откинуло на несколько метров

Авария случилась на пешеходном переходе/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 ноября, в Харькове произошло очередное ДТП. Водитель сбил ребенка. Случилось это на пешеходном переходе.

Об этом идется в Telegram-канале "Ху**ый Харьков".

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Ребенок начал переходить дорогу на пешеходном переходе. Водитель не пропустил мальчика и сбил его.

Ребенка от удара откинуло на несколько метров. Он остался жив, но от испуга резко встал и отбежал на тротуар.

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Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

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