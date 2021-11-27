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Жуткая авария под Харьковом с водителем под наркотой – все подробности ДТП (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 06:31
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Камеры наблюдения запечатлели момент страшной аварии

Снова страшная авария – и снова в Харькове. Водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков! Ужасные кадры, от которых стынет кровь, показала корреспондент "Сегодня" Ирина Антонюк.

Камеры наблюдения запечатлели момент страшной аварии. Видно, как фура летит на красный свет, цепляет легковушку и почти сразу опрокидывается на бок. Тонны макухи засыпают такси, в котором были люди. Спасатели почти два часа разгребали завалы, чтобы достать пострадавших.

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Все это время рядом с завалами дрожит и надеется на чудо вот эта женщина – в такси ехали ее 3-летняя дочь и мать. Но чуда не произошло.

"Машину раздавило полностью. Шансов спастись у пассажиров и водителя не было", – говорит спикер госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

Вместе с этим водителем, в аварии пострадали четыре человека. Один – в нейрохирургии – его прижала куча макухи. Но его жизни ничего не угрожает, говорят медики. Еще у двоих ссадины, их осмотрели и отпустили домой.

Пострадавшие – все родственники

Мы связались с родственником водителя "Сузуки", чью машину зацепила фура. И были в шоке. Оказалось: в раздавленном такси ехали близкие родственники пострадавшего. И то, что все они оказались в то время на одном перекрестке – случайность.

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Еще один из пострадавших – виновник аварии. Из кабины его доставали через лобовое стекло свидетели.

"Он в шоке. Перепуганный. Попросил – мы успокоительное там дали. У него локоть разбит полностью. Там зашивать надо", – говорит очевидец Марат.

Следователи установили – водитель был под действием наркотиков. Он мчался на красный свет по перекрестку, где в тот момент было полно автомобилей. Жертв могло быть гораздо больше – людей спасло буквально мгновение.

"И уже двигавшиеся по перекрестку автомобили успели проехать часть перекрестка. Один из автобусов рейсовых, он успел затормозить, еще один из легковых автомобилей успел затормозить. Но водитель "Шевроле" уже успел уехать на этот перекресток", – рассказывает спикер прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Фирма такси оплатит расходы

Фирма такси, в машине которой погибли люди, расходы на погребение берет на себя. Там пообещали, что помогут в суде родственникам погибших.

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"Наша организация готова оказать юридическую поддержку всем семьям погибших в получение компенсаций, а так же наказания виновника ДТП", – говорит управляющий фирмой такси Руслан Сайфулин.

Водитель-виновник уже в следственном изоляторе. Известно, что он житель Запорожья, зарабатывает на жизнь перевозками по Украине. И объяснить, как это произошло, следователям не смог. Уже завтра ему предстоит выбрать меру пресечения. За содеянное может сесть за решетку на 12 лет.

Коротко о ДТП:

  • В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.
  • В результате ДТП погибли три человека – 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.
  • Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.

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