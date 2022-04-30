В Харьковской области служитель храма поддержал агрессию РФ

В Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма, который оправдывал агрессию Россию в Украине.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"По данным следствия, служитель храма в Дергачевском районе распространял в социальной сети материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ", – говорится в сообщении.
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Служителю храма уже сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
Бывший работник МВД поддерживал вооруженную агрессию РФ
В Черкасской области бывший правоохранитель способствовал российской пропаганде. Мужчина хвалил российского пилота, который бомбардировал украинские города, а также поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрениях по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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