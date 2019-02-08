В Харьковской области ученик распылил газовый баллончик в школе: сотни детей эвакуировали

Виновником инцидента оказался 10-классник

Фото из открытых источников.

В Харьковской области ученик распылил газовый баллончик в школе: сотни детей эвакуировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/862/cb7/5c4862cb7a61e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/862/cb7/5c4862cb7a61e.jpg 2019-02-08T19:37:00+02:00 Харьков Виновником инцидента оказался 10-классник

В Харьковской области ученик распылил газовый баллончик в помещении учебного заведения. Инцидент произошел в Валковском районе, были эвакуированы 280 учеников младших классов.

За помощью полиции обратилась директор Валковского лицея имени Масельского, которая сообщила, что школьник распылил аэрозольный баллончик в помещении учебного заведения, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа полиции, а также сотрудники ювенальной превенции. Из здания эвакуировали 280 учеников 1-4 классов, медицинская помощь детям и сотрудникам школы не понадобилась.

По данным полиции, виновником инцидента стал подросток 2003 года рождения – десятиклассник признался, что не собирался наносить вреда окружающим, а газ распылил "из интереса". Полицейские изъяли у него баллончик "Перец-4".

Напомним, что похожий инцидент раньше произошел и в Харькове, где ученик 11 класса распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, в начале пятого урока парень брызнул газом в лицо восьмикласснику, который заступился за девочку из 2-го класса, а после этого старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по первому этажу.

А перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ, тогда были эвакуированы более 500 учеников.

Также сообщалось, что в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

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