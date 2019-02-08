В Харьковской области ученик распылил газовый баллончик в школе: сотни детей эвакуировали
Виновником инцидента оказался 10-классник
В Харьковской области ученик распылил газовый баллончик в помещении учебного заведения. Инцидент произошел в Валковском районе, были эвакуированы 280 учеников младших классов.
За помощью полиции обратилась директор Валковского лицея имени Масельского, которая сообщила, что школьник распылил аэрозольный баллончик в помещении учебного заведения, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа полиции, а также сотрудники ювенальной превенции. Из здания эвакуировали 280 учеников 1-4 классов, медицинская помощь детям и сотрудникам школы не понадобилась.
По данным полиции, виновником инцидента стал подросток 2003 года рождения – десятиклассник признался, что не собирался наносить вреда окружающим, а газ распылил "из интереса". Полицейские изъяли у него баллончик "Перец-4".
Напомним, что похожий инцидент раньше произошел и в Харькове, где ученик 11 класса распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, в начале пятого урока парень брызнул газом в лицо восьмикласснику, который заступился за девочку из 2-го класса, а после этого старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по первому этажу.
А перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ, тогда были эвакуированы более 500 учеников.
Также сообщалось, что в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.
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