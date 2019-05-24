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В Харьковской политехнике оригинально решили вопрос с портретом Зеленского

24 мая, 10:28

Изображение президента заменили его анкетными данными

В Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт" руководство выкрутилось из затруднительной ситуации, в которую загнал украинских чиновников новый президент Владимир Зеленский, призвав не вешать его портреты.

На стенде с военачальниками Украины, где полагается находиться портрету верховного главнокомандующего, изображение президента заменил убранный в рамку лист формата А4 с его фамилией, именем и отчеством.

Как видим, до конца последовать совету Зеленского, рекомендовавшего чиновникам вешать вместо президентского портрета портреты своих детей, начальство в НТУ "ХПИ" все же не рискнуло. Кроме того, не исключено, что в вузе переборщили с анкетными данными президента, который предлагал называть его просто по имени.

Как сообщалось,в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты в кабинетах.


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Тег Харьков, портрет, Зеленский, ХПИ

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