В новогоднюю ночь метро и общественный транспорт в Харькове будут работать дольше

Вчера, 06:34

Изменения связаны с проведением общегородских новогодних мероприятий

Фото: Status Quo
Фото: Status Quo

В новогоднюю ночь Харьковский метрополитен будет работать до трех часов ночи. Об этом сообщает Департамент инфраструктуры Харьковского горсовета.

Изменения связаны с проведением общегородских новогодних мероприятий. Кроме этого, до 4:00 по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.

Напомним, 19 декабря в Харькове открыли главную елку города.

В честь праздника в центре Харькова провели концерт под открытым небом, на котором блеснули талантами полсотни лучших творческих коллективов города.

Напомним, рождественская елка в Риме спровоцировала скандал. Главная рождественская ель Италии, установленная на площади Венеции в Риме, стала предметом насмешек для местных жителей и туристов, которые посчитали ее слишком облезлой.

Также мы писали, что самой красивой новогодней елью в Европе названа зеленая красавица, установленная на Кафедральной площади Вильнюса. Она украшена потрясающей иллюминацией из 70 000 лампочек, которая позволяет рассмотреть символ праздника даже с самолета при посадке в аэропорт столицы Литвы.

Напомним, ранее в Италии открылась выставка "100 рождественских вертепов". Там же стартовала ярмарка "Король панеттоне".
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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