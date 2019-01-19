В полиции рассказали о состоянии раненного в Харькове офицера уголовного розыска
Логвиненко участвовал в расследовании убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат"
Офицер Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, на которого напали двое неизвестных прямо возле его дома, находится в реанимационном отделении харьковской больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Наш офицер отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины подполковник полиции Алексей Логвиненко в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь. Преступники зверски его убивали, стараясь не дать ему шансов выжить, но он – живой. Спасибо харьковским врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца", – написал Аброськин.
По его словам, Логвиненко участвовал в расследовании убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат".
"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны", - сообщил Аброськин.
Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.
Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения.
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