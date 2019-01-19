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В полиции рассказали о состоянии раненного в Харькове офицера уголовного розыска

Сегодня, 00:25

Логвиненко участвовал в расследовании убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат"

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.
В полиции рассказали о состоянии раненного в Харькове офицера уголовного розыска //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/251/b97/5c4251b9770d4.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/251/b97/5c4251b9770d4.jpg Харьков Логвиненко участвовал в расследовании убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат"

Офицер Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, на которого напали двое неизвестных прямо возле его дома, находится в реанимационном отделении харьковской больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Наш офицер отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины подполковник полиции Алексей Логвиненко в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь. Преступники зверски его убивали, стараясь не дать ему шансов выжить, но он – живой. Спасибо харьковским врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца", – написал Аброськин.

По его словам, Логвиненко участвовал в расследовании убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат".

"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны", - сообщил Аброськин.

Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения.

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