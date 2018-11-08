В сети похищают банковские реквизиты и развращают детей – киберполицейский Валерий Береза

Начальник Слобожанского управления киберполиции рассказал "Сегодня" о том, как часто харьковчане попадают в лапы киберпреступников, на что зарятся мошенники и какие правила уберегут пользователей сети от крючка мошенников

В 2015 году для борьбы с киберпреступностью в Харькове, а также в Сумской и Полтавской областях было создано Слобожанское управление киберполиции. Какую работу уже успели проделать правоохранители, а также каков портрет современного мошенника в сети, рассказал "Сегодня" начальник управления Валерий Береза.

— Валерий Владимирович, сегодня харьковчане, наверное, не совсем четко понимают, чем занимаются киберполицейские. Объясните, что входит в круг ваших обязанностей?

— Главная наша задача — обеспечить кибербезопасность государственных органов, коммерческих организаций и физических лиц — от распространения вредоносного программного обеспечения до незаконного завладения конфиденциальной информацией путем дистанционного взлома устройств. Департамент киберполиции занимается всем, что связано с мошенничеством в сети интернет. К примеру, выявление так называемых фишинговых сайтов — поддельные копии реальных сайтов, которые предлагают товары и услуги по очень низким ценам. Еще одно направление работы — скимминг: например, была задержана группа лиц, которые накладывали электронные устройства для считывания магнитных лент с банковских карт на банкоматы и в дальнейшем наносили на специальный пластик. А затем, под видом клиентов банка снимали денежные средства.

— Сколько киберпреступлений вам уже удалось раскрыть в этом году? И на что чаще всего жалуются харьковчане?

— С начала 2018 года было раскрыто более 250 преступлений, только на территории Харькова выявлено более 10 лиц, причастных к совершению преступлений в сфере кибербезопасности (мошенничество, взлом сайтов. — Авт.), которым предъявлены подозрения, и дела направлены в суд с обвинительными актами. А вот обращения от граждан мы принимаем ежедневно. С начала года обработано более 1500 заявлений различного характера: речь идет о взломе персональных компьютеров с целью похищения логинов, паролей, различных банковских реквизитов, данных о входе в почту. Также обращались по поводу разврата малолетних детей в соцсетях. С детьми контактировали онлайн, чтобы получить от них порнопродукцию. Проведена работа и ряду лиц объявлено о подозрении за распространение детской порнографии в сети. Но основной социальный бич — это мошенничество в интернете. Создаются фиктивные сайты с красивыми картинками, где предлагаются довольно дешевые цены на востребованный товар, люди обращают внимание и становятся жертвами мошенников. Потом эти сайты закрываются, открываются новые, привязываются к новым банковским картам и таким способом преступники заметают свои следы.

— Нередко харьковчане терпят убытки также от мошенников в соцсетях, и тех, кто использует для наживы мобильный телефон. Успешна ли борьба с такими правонарушителями?

— На сегодняшний день лиц, причастных к совершению мошенничества с помощью мобильной связи, с успехом устанавливает уголовный розыск. А что касается мошенничеств через соцсети и социальную инженерию, то одним из самых ярких примеров за последнее время является случай с псевдопродажей детской мебели. Выявлены лица, которые наживались на молодых родителях, выманивая у них деньги в качестве предоплаты за изготовление детских кроваток и детской мебели. Несмотря на то, что преступники использовали анонимные VPN-входы для администрирования (сайта и страницы в соцсети. — Авт.), нашим сотрудника удалось их задержать. При раскрытии данного преступления было выявлено более 30 потерпевших, но следствие на данный момент не окончено и, возможно, жертв окажется еще больше. Также хочется сказать, что большинство мошеннических схем используют человеческие слабости, такие как алчность, желание сэкономить и невнимательность. Чтобы не стать жертвой, следует обращать внимание на цены — если она ниже среднерыночной, то на 99% это — обман.

— Есть ли какие-то особенности киберпреступлений по-харьковски, и правда ли, что мошенники перебрались с улицы в сеть?

— Харьков — город с населением более миллиона человек и развитой инфраструктурой, большим количеством банков и финансовых учреждений, что и обостряет внимание преступников — есть где разгуляться. Также наш город — приграничный, да и зона боевых действий — рядом, поэтому сюда перебрались не только законопослушные граждане, но и лица, которые ранее привлекались за совершения преступлений. Это и влияет на количество киберпреступлений. А касаемо переквалификации преступников, то стоит понимать, что мошенничество в сети и на улице имеют совершенно разный характер и требуют определенных навыков и умений. Никто из привлеченных за совершение киберпреступлений не был ранее судим за уличные мошенничества, поэтому однозначно сказать про тенденцию переквалификации из уличных мошенников в сеть не могу. Киберпреступники, безусловно, это более молодое поколение людей. Некоторые просто пытаются проверить свои силы и пытаются взломать чужой компьютер, а кто-то пользуется этим для получения корыстной выгоды. А вот среди пострадавших возрастных тенденций нет: в лапы мошенников попадают просто слабозащищенные компьютеры.

— В прошлом году панику вызывали так называемые "игры смерти", актуально ли это сегодня?

— В 2017 году, когда эта проблема стояла особенно остро и привлекала внимание общественности, в Харькове сотрудниками киберполиции совместно с уголовным розыском и сотрудниками ювенальной превенции была проведена колоссальная работа по предотвращению деятельности подобных групп, по каждому случаю пропажи ребенка или детского суицида наши сотрудники тщательно проверяли всю информацию и всю технику

— компьютеры, телефоны детей. В 2018 году ни одного случая связанного с деятельностью подобных групп выявлено не было, но сотрудники ежедневно проводят анализ социальных сетей для своевременного реагирования и проведения профилактики.

— А какие правила необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой киберпреступников?

— Существует несколько основных правил поведения в интернете. Стоит пользоваться лицензионным программным обеспечением, иметь в наличии хорошее лицензионное антивирусное обеспечение, чтобы не дать возможность на удаленном доступе заразить свой компьютер. Рекомендую людям, которые пользуются интернетом через Wi-Fi, использовать сложный пароль, чтобы никто посторонний не мог подсоединиться. Чтобы не стать жертвой краж личных данных с ваших устройств, не рекомендуется хранить логины и пароли в браузере, переходить по подозрительным ссылкам и скачивать себе на устройство файлы, содержимое или источник которых вам не известен.

Всегда анализируйте информацию, которую видите в сети, ищите отзывы, комментарии о тех или иных сайтах. Нужно обращать внимание на правильные названия сайтов, ведь даже точка или одна буква может исказить адрес реального сайта и привести вас на фиктивно сделанный дубликат. В случае регистрации на новом для вас ресурсе придумайте оригинальный пароль именно для этого ресурса, а не используйте один и тот же для вех существующих регистраций. А пользователям банковских карт стоит обращать внимание на шахты, куда нужно вставлять банковскую карту, ведь обманные накладки довольно заметны.

— Самыми уязвимыми перед киберперступниками являются дети? Как их можно защитить?

— Я рекомендую использовать ряд программ родительского контроля, которые однозначно эффективны.

ПУТЬ ОТ ОПЕРА ДО КИБЕРНАЧАЛЬНИКА

Имя: Валерий Береза

Родился: 22.07.1980 в Харькове (Украина)

Карьера: с 2015 начальник Слобожанского управления киберполиции

В 1997 г. окончил СШ № 60. В 2002 году закончил ХНУВД, в этом же году пошел на службу оперуполномоченным райотдела ГУМВД в Харьковской области, на этой должности проработал до 2005 года. С этого времени и по 2012 год Валерий Владимирович возглавлял районное подразделение службы по борьбе с экономической преступностью, спецотдел по борьбе с преступлениями в ТЭК, был замначальником межрегионального антикоррупционного бюро, позже возглавил отдел по борьбе с коррупцией УБОП областного "главка", замначальника отдела по вопросам Евро—2012. Вопросами киберперступности Валерий Береза начал заниматься в 2012 году, сначала на посту начальника управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Харьковской области, а с 2015 года — возглавляя Слобожанское управление киберполиции Департамента киберполиции Нацполиции Украины.