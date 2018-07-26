Вирусы атакуют: в Харькове больных гепатитом стало вдвое больше

Харьковчане стали чаще болеть различными видами вирусного гепатита. Специалисты Харьковского городского центра здоровья сообщают неутешительную статистику: если за первое полугодие 2017 года было зафиксировано 114 случаев воспаления тканей печени, вызываемых вирусами, то за шесть месяцев 2018-го заболело уже 234 человека.

"Вирусный гепатит А был обнаружен у 122 заболевших (в 2017 году — у 34), вирусный гепатит В — у 81 человека (в 2017-м — у 55), вирусный гепатит С — у 31 (в 2017-м — у 25)", — информируют в центре здоровья.

При этом медики регистрировали и случаи хронических заболеваний, среди них — вирусный гепатит В у 59 человек, вирусный гепатит С — у 281 человека.

Специалисты городского центра здоровья напоминают: чтобы избежать заражения вирусными гепатитами, нужно придерживаться основных мер профилактики заболевания, в частности: мыть руки после посещения туалета и перед едой, пить лишь кипяченую воду, а овощи и фрукты обязательно мыть перед употреблением.

Кроме того, медики советуют следить за предметами личной гигиены, избегать случайных половых связей и использовать средства контрацепции, проводить косметологические процедуры (маникюр, педикюр) только стерильными инструментами.

По мнению врачей, наиболее действенным средством профилактики заболевания является вакцинация.

Напомним, медики придумали, как легко побороть гепатит С.

Также мы писали, что вероятность получить вирус, такой как гепатит, во время косметических процедур является реальной угрозой, если в салоне не соблюдают правила контроля чистоты оборудования. Об этом рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.