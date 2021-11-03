Волна протестов "антивакцинаторов". Уже в третьем городе Украины люди вышли на митинг

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал митинг "антивакцинаторов" "насмешкой над медиками"

В Украине протестуют против вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове 3 ноября люди вышли на протест против COVID-вакцинации. Это уже третий город, где проходит митинг.

Об этом пишет Telegram-канал ВЕХА (Харьков).

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"Жители Харькова и области собрались обсудить вопросы нарушения конституционных прав", – говорится в сообщении.

В том числе здесь присутствует часть людей, которые не попали на пикет в Киев.

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"Митинг – это насмешка над нашими медиками"

По словам Ляшко, в реанимациях "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", – заявил глава Минздрава.

Кроме того, Ляшко призвал всех не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

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Перекрыты такие места:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая

ул. Парковая, 35.

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