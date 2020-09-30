Українська
$ 28,3
33,13
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Вспышка COVID-19 в Харьковском облсовете: болеют 20 депутатов и сотрудников аппарата

30 сентября, 15:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

Из-за вспышки заболевания заседание облсовета перенесли на две недели

В Харьковской области, которая оказалась в "лидерах" по распространению коронавируса, в областном совете зафиксировали вспышку инфекции. 20 человек ушли на самоизоляцию, среди них и председатель совета Сергей Чернов.

Реклама

Как рассказал спикер облсовета Владимир Дягилев, среди сотрудников аппарата около десяти заболевших, однако диагноз подтвердили только у некоторых, сообщает Newsroom.

"Не все сдавали тесты. Насколько мне известно, коронавирусом заболели два-три человека, остальные находятся на самоизоляции с признаками болезни, но тесты они не сдавали", – уточнил он.

По его словам, около десяти заболевших есть и среди депутатов, однако точное количество больных не установлено, поскольку народные избранники не обязаны предоставлять такую информацию.

Также Дягилев отметил, что глава облсовета Сергей Чернов находится на больничном с прошлой недели.

В тренде
Под Харьковом горят поля: огонь приблизился к домам (видео)
Реклама

"Он на амбулаторном лечении, все время на телефоне, и судя по голосу, держится бодро. Надеемся, на следующей неделе выйдет на работу", – заявил он.

Между тем, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе депутаты решили на две недели перенести сессию: вместо 1 октября заседание состоится 15-го.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, идет на поправку и уже заявил о готовности участвовать в будущих местных выборах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков харьковская область коронавирус областной совет
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26Харьков
Зеленский пришел в больницу к курсанту, уцелевшему в катастрофе Ан-26 (фото)
Зеленский пришел в больницу к курсанту, уцелевшему в катастрофе Ан-26 (фото)Украина
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина
Авиакатастрофа под Чугуевом: что происходит на месте трагедии (видео)
Авиакатастрофа под Чугуевом: что происходит на месте трагедии (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять