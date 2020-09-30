Вспышка COVID-19 в Харьковском облсовете: болеют 20 депутатов и сотрудников аппарата

Из-за вспышки заболевания заседание облсовета перенесли на две недели

В Харьковской области, которая оказалась в "лидерах" по распространению коронавируса, в областном совете зафиксировали вспышку инфекции. 20 человек ушли на самоизоляцию, среди них и председатель совета Сергей Чернов.

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Как рассказал спикер облсовета Владимир Дягилев, среди сотрудников аппарата около десяти заболевших, однако диагноз подтвердили только у некоторых, сообщает Newsroom.

"Не все сдавали тесты. Насколько мне известно, коронавирусом заболели два-три человека, остальные находятся на самоизоляции с признаками болезни, но тесты они не сдавали", – уточнил он.

По его словам, около десяти заболевших есть и среди депутатов, однако точное количество больных не установлено, поскольку народные избранники не обязаны предоставлять такую информацию.

Также Дягилев отметил, что глава облсовета Сергей Чернов находится на больничном с прошлой недели.

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"Он на амбулаторном лечении, все время на телефоне, и судя по голосу, держится бодро. Надеемся, на следующей неделе выйдет на работу", – заявил он.

Между тем, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе депутаты решили на две недели перенести сессию: вместо 1 октября заседание состоится 15-го.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, идет на поправку и уже заявил о готовности участвовать в будущих местных выборах.

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