Вспышка кори в Харькове: заболели три человека

Вчера, 17:14

Сейчас заболевшие находятся в стационаре


В Харьковской области зафиксировали новые случаи кори. Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По данным ведомства, о заболевании троих взрослых стало известно на выходных. Сейчас они находятся на лечении в стационаре.

"Все случаи – привозные", – уточняют в ХОГА.

Как известно, вспышки кори сейчас фиксируют в нескольких областях Украины. Всего, по данным МЗ, в прошлом году корью в стране заболело 4782 человека. В течение первых двух недель 2018-го этот недуг выявили у 1285 человек, в том числе у 856 детей. В целом же с 2017-го умерло семь человек, из них — четыре ребенка.

Напомним, в Харьковской области у туристки подозревают корь. Женщину госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали об эпидемии кори в Украине: есть смертельные случаи

Также мы ответили на ТОП главных вопросов о кори: что нужно знать о причине медицинской паники
харьковская область, корь, вспышка

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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