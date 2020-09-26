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Выжил только один: спасатели завершили поисковую операцию под Чугуевом

26 сентября, 12:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте крушения нашли тела 25 человек

Спасатели на месте крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области завершили поиск тел погибших.

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Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

По данным диспетчера аэродрома, на борту находились 27 человек.

По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Из двух курсантов, переживших крушение, выжил только один. Сейчас он находится в больнице.

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Напомним, ранее мы писали, что известно о состоянии уцелевшего парня. Начальник Харьковского военного госпиталя Эдуард Хорошун считает, что в следующее воскресенье курсанта могут выписать из больницы.

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Также мы писали, что на борту самолета Ан-26, упавшего в Чугуеве, находились курсанты из 11 регионов Украины. Для их идентификации понадобится экспертиза ДНК.

Также смотрите видео с места крушения самолета:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение спасатели харьковская область ГСЧС поисковая операция
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