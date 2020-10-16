Выжить помог спорт: единственный уцелевший в катастрофе Ан-26 курсант закончил лечение

Корреспондентам «Сегодня» Вячеслав Золочевский заявил, что будет продолжать учиться на летчика

Единственный выживший после падения самолета АН-26, курсант Вячеслав Золочевский сегодня выписывается из больницы. 20-летний парень чудом остался почти невредимым в катастрофе, унесшей жизни 26 человек.

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Однако без реабилитации ему все равно не обойтись. Корреспондентам "Сегодня" Вячеслав рассказал, что продолжит овладевать штурманской специальностью. А также вернется к любимым увлечениям – дзюдо и съемкам в кино.

Вячеслав выходит к журналистам "Сегодня" в больничной одежде и с медалью в руках. В канун выписки из госпиталя он получил награду.

"Ко мне пришел начальник университета, поздравив с Днем защитника и вручил мне медаль "За воинскую службу Украине", – говорит курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский.

Отличие – за отчаянную попытку спасти однокурсника Виталия Вильхового. Курсант говорит: медаль для него много значит, но еще важнее – внимание и поддержка всех украинцев, родных и друзей. Заботу, убеждает, чувствовал на протяжении всего лечения. Особенно – от тренера и товарищей по дзюдо.

В ночь, когда под Чугуевом упал учебный самолет, вспоминают спортсмены, они мигом собрались и поехали искать Славу.

"Еще даже не зная, на борту Славик или нет, когда у него не отвечал телефон, мы просто прыгнули в машину и поехали. Мы за ночь, по разной информации, похоронили, наверное, раз семь. Очень обрадовались, когда нашли его, увидели, что он живой", – вспоминает друг Вячеслава Денис Петров.

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С друзьями-дзюдоистами Денисом и Антоном Слава в разных весовых категориях. Однако на тренировках ничем им не уступал.

"Он с младшей группы, но всегда, я хочу подчеркнуть, занимался с такими ребятами как я и Денис. То есть, с уже взрослыми, и наравне дает отпор. Я считаю, что, наверное, эти качества и помогли ему уцелеть: его целеустремленность, подготовка", – говорит друг Вячеслава Золочевского Антон Козуб.

Это же утверждает и тренер: своих учеников готовит так, чтобы даже в моменты, когда нет ни секунды на размышления, мышцы сработали правильно.

"Потому что, когда он сказал, что отключился, отключается мозг, а подсознание – работает, на тех рефлексах, которые он наработал", – объясняет тренер Вячеслава Золочевского Александр Акимов.

В зале дзюдоисты демонстрируют для "Сегодня" несколько секретов боевой подготовки. Как правильно падать и

реагировать на нападающего.

Прогнозировать, когда именно сможет снова прийти в спортивный зал, курсант Злочевский не берется. Товарища ждут и на съемочной площадке. Вместе с группой каскадеров курсант уже снимался в короткометражке.

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После выписки из госпиталя, Вячеслав начнет реабилитацию. Но вскоре планирует вернуться в университет. Пережив катастрофу, в память о погибших товарищах, он решил продолжить обучение по специальности штурмана.

"Возвращаюсь к службе. Буду догонять программу. Спасибо хочу сказать всем, кто переживал за меня", – говорит курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что на месте падения Ан-26 были найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит расследовать причины трагедии. Этим занимается государственная комиссия.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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