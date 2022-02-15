Зачем украли вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского: новые детали

Пропажу вещей заметили еще 12 февраля, однако заинтересованные лица уже могли сжечь одежду погибшего

Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия / Коллаж "Сегодня"

Из морга похитили вещи мужчины, которого сбил насмерть кортеж украинского бизнесмена Александра Ярославского. Уже стала известна конкретика, из-за чего именно могли похитить улики.

Об э том сайту "Сегодня" сообщил депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот, детально мониторящий эту тему.

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"Эта одежда могла лишний раз подтвердить, какой именно автомобиль сбил этого человека. Одежда могла помочь "привязать" труп к самому авто. Ведь виновные могут сказать, что номер потеряли неделю назад. Насколько я понял со слов своих источников, машины не останавливались. Причем человека сбили обе машины", – говорит Дмитрий Дробот.

Одежду уничтожили?

По предположению Дробота, заинтересованные лица давно сожгли одежду погибшего.

"Это делали неглупые люди. Но внимание Дениса Монастырского и Ирины Венедиктовой дает надежду, что это дело будет расследоваться максимально честно", – говорит Дробот.

Также, как стало известно, погибший Максим в тот день шел к своей маме.

"Экспертиза установит, был ли он трезв", – добавил Дмитрий Дробот.

Что известно об исчезновении вещей

Пропажу вещей заметили еще 12 февраля. Их должны были отдать на экспертизу. Известно, что взлома не было, а кто именно украл улики и как – будут устанавливать правоохранители.

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"Полиция установила всех сотрудников морга, которые работали в день исчезновения вещей. Затем были проведены обыски по месту их работы, проживания и в авто. Также были изъяты видеозаписи. Насколько понятно, конкретных вещей пока не было обнаружено, но о "зацепках" говорить уже можно", – рассказали источники в МВД.

ДТП с кортежем Ярославского

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.

Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным".

11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.

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