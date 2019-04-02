Дело "украинских диверсантов" в Крыму: оккупанты требуют жестокого приговора

Обвиняемые в подготовке диверсий украинцы могут получить немалые сроки

Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org.

Дело "украинских диверсантов" в Крыму: оккупанты требуют жестокого приговора //smm.ollcdn.net/img/article/11282/54_main_new.1522887918.png //smm.ollcdn.net/img/article/11282/54_tn.1522887918.png 2019-04-02T17:07:14+03:00 Крым Обвиняемые в подготовке диверсий украинцы могут получить немалые сроки

В аннексированном Крыму двоих "украинских диверсантов" – Алексея Бессарабова и Владимира Дудку – оккупанты требуют приговорить к 15 годам тюремного заключения. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Гособвинение попросило для фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки 15 лет лишения свободы, а для Алексея Бессарабова – 14 лет и 10 месяцев, а также приговорить каждого к штрафу в 500 тысяч рублей (около 210 тысяч грн. – Ред.)", – сообщил он.

За фальсификацию части материалов этого дела прокуроры просили "суд" вынести частное определение в адрес "следователей" Федеральной службы безопасности России.

Напомним, 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

Один из фигурантов этого дела, Дмитрий Штыбликов, ранее был осужден на пять лет колонии строгого режима и этапирован в Омскую область.

Также мы сообщали, что состояние здоровья политзаключенного Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульта.

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