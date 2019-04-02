Дело "украинских диверсантов" в Крыму: оккупанты требуют жестокого приговора
Обвиняемые в подготовке диверсий украинцы могут получить немалые сроки
В аннексированном Крыму двоих "украинских диверсантов" – Алексея Бессарабова и Владимира Дудку – оккупанты требуют приговорить к 15 годам тюремного заключения. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.
"Гособвинение попросило для фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки 15 лет лишения свободы, а для Алексея Бессарабова – 14 лет и 10 месяцев, а также приговорить каждого к штрафу в 500 тысяч рублей (около 210 тысяч грн. – Ред.)", – сообщил он.
За фальсификацию части материалов этого дела прокуроры просили "суд" вынести частное определение в адрес "следователей" Федеральной службы безопасности России.
Напомним, 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.
Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.
Один из фигурантов этого дела, Дмитрий Штыбликов, ранее был осужден на пять лет колонии строгого режима и этапирован в Омскую область.
Также мы сообщали, что состояние здоровья политзаключенного Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульта.
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