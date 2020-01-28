Элитные имения и сети магазинов: СМИ узнали о шикарной жизни жены Януковича

Людмила Янукович. Фото: скріншот

Бывшая жена осужденного за госизмену и сбежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича владеет в аннексированном Крыму огромным участком с элитным трехэтажным особняком, а также собственным бизнесом.

Подробности жизни 70-летней Людмилы Янукович под российской оккупацией сообщила "Радио Свобода".

Журналисты утверждают, что после Евромайдана на тот момент еще супруга Януковича перебралась в Большую Ялту и поселилась в семейном особняке, который называли "чайным домиком" и недалеко от которого похоронен погибший в 2015 году младший сын экс-президента Виктор Янукович-младший.

Кроме 1,2 га территории, имение имеет собственный пляж в курортном поселке Отрадное. Территория тщательно охраняется, а подъезды к дому перекрыты массивными железными воротами.

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Особняк построили в 2004 году, а спустя несколько лет право аренды земли перешло к принадлежащей приближенным к Александру Януковичу структурам ООО "Пансионат семейного типа".

В 2012 году поселковый совет выдал сыну президента разрешение на обслуживание недвижимости и после ремонта в 2014 году риэлторы оценивали дом в 25 млн долларов.

Очевидно, после аннексии земельный участок Януковичей отобрали оккупанты – согласно данным из Единого государственного реестра недвижимости РФ, в сентябре 2019 года он принадлежал "Республики Крым".

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Но позже участок перешел к зарегистрированному в Москве ООО "Аква". Право собственности на дом "Пансионат семейного типа" передал организации тоже после аннексии – в декабре 2016 года.

При этом журналисты выяснили, что "Аква" оформлена на фирму, близкую к Януковичу-младшему, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Кроме того, у жены Януковича в Крыму есть собственный бизнес – через посредников ей принадлежит севастопольская сеть элитных продуктовых супермаркетов "Меркурий". Здесь открыто торгуют санкционной продукцией: французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Напомним, в январе прошлого года так и не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

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