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Известный пловец из Крыма попросил Зеленского о помощи

13 февраля, 01:15

Софяник рассказал, что опасается оказаться заключенным в психиатрической больнице Севастополя

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Севастопольский пловец-марафонец, советский диссидентОлег Софяникобратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему покинуть территорию аннексированного Крыма. Об этом Софяник рассказал в комментарии Крым.Реалии.

"Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать (из Крыма на материковую часть Украины – Ред.), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны (вероятно имеется ввиду аннексированный Крым – Ред.)", – пояснил Софяник.

Накануне Олег Софяник рассказал изданию, что опасается оказаться заключенным в психиатрической больнице Севастополя, куда его вызывают на прием.

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14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонской областью. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

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Напомним, Олег Софяник совершил более 50 марафонских заплывов, самый длинный из которых – через Южно-Китайское море – 350 км. Он переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор, пролив Дарданеллы. Совершал марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма. В 2011 году он за 36 часов проплыл от Турции до Кипра. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.

В советское время был политзаключенным. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.

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