Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым – МИД России
Визит Дуньи Миятович на оккупированный Россией полуостров состоится в октябре
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 7-11 октября посетит Крым. Об этом говорится в сообщении МИД России, распространенном во вторник по итогам заседания Межведомственной комиссии (МВК) РФ по делам СЕ.
"Члены МВК были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября", - говорится в сообщении.
МИД Украины пока официально не прокомментировал данную информацию. Крым считается временно оккупированной территорией, для его посещения необходимо брать разрешение в Украине и соответственно въезжать через Украину.
В МИД неоднократно отмечали, что незаконное посещение Крыма является не только грубым нарушением государственного суверенитета Украины, но и противоречит международному праву, Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, а также двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что французским депутатам, которые незаконно посетили Крым, грозит до 8 лет лишения свободы в украинских тюрьмах.
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