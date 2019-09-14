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Крымский астроном открыл межзвездную комету

14 сентября, 10:42

Новую комету назвали в честь ученого - Borisov

/ Фото: Pixabay

Астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл межзвездную комету. Сделал он это с помощью собранного им телескопа. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра малых планет (ЦМП).

Открытие было сделано в конце августа, его подтвердил ЦМП Международного астрономического союза.

Известно, что параметры движения кометы указывают, что она имеет межзвездное происхождение, прилетела из-за пределов Солнечной системы. В ведомстве отмечают, что объект должен быть видимым как минимум в течение года, если не произойдет неожиданного распада.

ЦМП присвоил новому объекту имя открывшего его астронома – C/2019 Q4 (Borisov).

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Ранее крымчанин, общаясь со своими единомышленниками на форуме астрономов, разместил ссылку на фотографии межзвездной кометы.

"Наблюдаю на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Сделал его в конце 2018 года", – написал Борисов.

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Напомним, на прошлой неделе мимо нашей планеты пролетел астероид размером с автобус, который не был замечена NASA по мере приближения. В результате астероид приблизился на опасное к Земле расстояние – ниже орбиты многих спутников связи, – и это заметили в самый последний момент.

Смотрите также в сюжете о том, представляет ли астероид реальную опасность для людей:

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