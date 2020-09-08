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Крымский активист Балух в тяжелом состоянии после ночного избиения

8 сентября, 15:10

Игорь Рец Игорь Рец

Сейчас бывший политзаключенный находится в больнице

Гражданского активиста Владимира Балуха избили. Сейчас он находится в больнице. Об этом написал бывший крымский политзаключенный Олег Сенцов.

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"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал Олег Сенцов.

Владимир Балух приобрел известность после публичного проявления гражданской позиции в вопросе Крыма. Проживая на территории аннексированного полуострова Балух не принял российское гражданство, сталкивался с регулярными обысками, а затем пережил арест, пытки и тюремное заключение.

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7 сентября 2019 Балуха освободили в рамках "обмена пленными" между Украиной и РФ.

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Крым Балух
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