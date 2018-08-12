На админгранице с Крымом приостановлена работа двух КПП

Предпринимаются меры по перенаправлению автомобилей на другие пропускные пункты

На административной границе с оккупированным крымским полуостровом временно приостановлена работа КПП "Каланчак" и КПП "Чаплинка". Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в Facebook.

"Сегодня, в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни", – отмечено в сообщении.

При этом пешеходы оформляются в установленном порядке. Отмечено, что в настоящее время большой очереди на КПП нет. Проводятся мероприятия по переправлению автомобилей на другие пропускные пункты.

Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплинка" напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствует электропитание. Резервные источники также не работают. Из-за этого оккупанты ни транспортные средства, ни пешеходов не пропускают.

Контрольно-пропускной пункт "Чонгар" работает в штатном режиме, подчеркнули пограничники.

Ранее мы писали о том, как оккупанты создают искусственные очереди на КПП.

Также сообщалось о том, что на административной границе с оккупированным Крымом Нацполиция планировала разместить новое подразделение патрульных для помощи украинским гражданам, прибывающим на материковую Украину.

Как сообщалось на админгранице с полуостровом украинская группа "Бумбокс" устроила выступление и поддержала своими песнями узников Кремля.