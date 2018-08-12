На админгранице с Крымом приостановлена работа двух КПП

Сегодня, 18:02

Предпринимаются меры по перенаправлению автомобилей на другие пропускные пункты

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На административной границе с оккупированным крымским полуостровом временно приостановлена работа КПП "Каланчак" и КПП "Чаплинка". Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в Facebook.

"Сегодня, в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни", – отмечено в сообщении.

При этом пешеходы оформляются в установленном порядке. Отмечено, что в настоящее время большой очереди на КПП нет. Проводятся мероприятия по переправлению автомобилей на другие пропускные пункты.

Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплинка" напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствует электропитание. Резервные источники также не работают. Из-за этого оккупанты ни транспортные средства, ни пешеходов не пропускают.

Контрольно-пропускной пункт "Чонгар" работает в штатном режиме, подчеркнули пограничники.

___05

Ранее мы писали о том, как оккупанты создают искусственные очереди на КПП.

Также сообщалось о том, что на административной границе с оккупированным Крымом Нацполиция планировала разместить новое подразделение патрульных для помощи украинским гражданам, прибывающим на материковую Украину.

Как сообщалось на админгранице с полуостровом украинская группа "Бумбокс" устроила выступление и поддержала своими песнями узников Кремля.
работа, Крым, приостановка, кпп, админграница

Вы сейчас просматриваете новость "На админгранице с Крымом приостановлена работа двух КПП". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: mtot.gov.ua

Крыму грозит экологическая катастрофа: на полуострове уменьшилась растительность

13 Июля, 14:28

В течение двух лет индекс снизился до самой низкой отметки

Крым

Дэвид Макалистер. Фото: flickr.com-mcallister-cdu

В Европарламенте выступили с предложением по Крыму

19 Марта, 17:03

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года
Загрузка...

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп объяснил, почему Путин смог захватить Крым

15 Июня, 17:58

По мнению Дональда Трампа, президент РФ не уважал Барака Обаму

Россия

Фото: AFP

Трамп перестанет повторять "мантру" о возврате Крыма - Песков рассказал о надеждах Кремля

14 Июля, 11:23

В Москве заявили, что слова западных лидеров относительно возвращения Крыма Украине являются "бесперспективной мантрой"
Загрузка...