На охрану Керченского моста Россия отправит боевых водолазов

В Росгвардии пообещали взять под опеку безопасность стройки

Строительство Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом будут охранять боевые водолазы Росгвардии.

Об этом заявил начальник управления охраны объектов на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Ближайшей задачей моряков Росгвардии станет обеспечение безопасности строящихся объектов в Керченском проливе", – поведал он.

Ранее на российском сайте госзакупок появилась информация о том, что боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн рублей (около 7 миллионов гривен) и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей (около 2,5 млн грн).

Напомним, ранее на строительстве Керченского моста произошел забавный казус – рабочие не сумели состыковать пролеты конструкции и "промахнулись" на два метра.

Этот недочет виден на фотографиях, опубликованных в сети.

При этом, когда сообщения об их ляпе появились в средствах массовой информации, строители решили укрыть свой промах под непрозрачным материалом.